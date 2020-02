DMA 2020 : Lous and the Yakuza interprète “Dilemme” en live

Derrière Lous and The Yakuza se cache Marie-Pierra, 23 ans, née au Congo,qui a vécu à Bruxelles, au Rwanda puis à Namur. Elle se revendique comme une femme noire qui a réussi toute seule. Lous and the Yakuza cultive un univers qui mêle la culture congolaise, belge mais aussi japonaise. Des symboles qu’on retrouve des ses clips. Nommée dans la catégorie “Révélation”, elle a tenu à interpréter “Dilemme” pour la première fois en live à la télévision belge. Déjà très populaire en Italie, elle risque de surfer sur un succès international. Récemment, Madonna a publié une vidéo sur Instagram où l’on voit ses filles danser sur son single “Tout est gore”. Lous and The Yakuza sortira bientôt son album intitulé “Gore”.