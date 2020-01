DMA 2020 : les nommés dans la catégorie "groupe"

Le duo bruxellois Caballero & Jeanjass est nommé dans la catégorie " Groupe ". Icônes de la déferlante rap noir-jaune-rouge, ils en sont à leur troisième album commun intitulé " Double Hélice 3 ". Dans cet album, le duo signe plusieurs collaborations dont Roméo Elvis et Hamza, également nommés aux DMA cette année. Caballero & Jeanjass ont déjà remporté l'Award du meilleur groupe en 2017 et celui du meilleur duo Hip-Hop en 2018. Si vous souhaitez voir les deux complices remporter celui du meilleur groupe de l'année 2019 : votez ici .

Glauque est nommé dans les catégories " Groupe ", "Révélation" et "Auteur/Compositeur". Ce groupe composé d'Aaron Godefroid, Louis Lemage, Lucas Lemage, Baptiste Lo Manto et Aadriejan Montens, mêle rap et sons électroniques. Après avoir marqué les esprits fin 2018 avec la sortie de "Robot", Glauque revient en 2019 avec "Plane", ce qui leur vaut d'être nommés aux DMA. Votez pour eux ici .

C'est le duo féminin de cette catégorie. Juicy est également nommé au sein de la catégorie "auteur/compositeur". Sasha Vovk et Julie Rens ont marqué l'année 2019 de part leurs prestations en festivals et la sortie de leur second EP dont est issu le titre "Over my shoulder". Seront-elles sacrées groupe de l'année à la prochaine cérémonie des DMA ? Votez pourJuicy ici.