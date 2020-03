DMA 2020 : les danseurs des 2MAD ouvrent le show !

Cette 5ème cérémonie des DMA a débuté ce mercredi 19 février sur La Deux. Les danseurs des 2 MAD ont ouvert le show avec une chorégraphie des plus spectaculaires.

Dirigée par David Vandenplas et et Mélanie Robert, la troupe des 2 Mad ont ouvert la 5ème cérémonie des DMA. Une compagnie de danse composées par des danseurs de toutes générations. Après avoir participer à de nombreuses compétitions et récolté plusieurs prix, les 2 MAD étaient sur la scène des DMA où de nombreux artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont nommés dans 15 catégories.