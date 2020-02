DMA 2020 : le sacre d'Angèle !

Nommée dans les catégories "Chanson française","Concert", "Clip vidéo", "artiste solo féminine" et "Hit de l'année". Notre jeune chanteuse a été distinguée de 4 prix : "Chanson française", "concert", "clip vidéo" et "artiste solo féminine".

Au sommet des ventes de disques en 2019, Angèle a déjà tout gagné et encore plus lors de cette cérémonie ! Actuellement sur les routes avec sa tournée Brol Tour. Le jury des spécialistes du milieu musical lui a d’ailleurs décerné le prix de la catégorie "concert" et du meilleur "clip vidéo" pour "Balance ton quoi". Pour lui offrir ces prix, nous l’avons rejoints à Paris à l’Accor Hotels Arena où elle est actuellement en concert pour quelques dates !