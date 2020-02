DMA 2020 : Kid Noize remporte le "Hit de l'année"

Kid Noize était nommé dans la catégorie "Hit de l'année" face à Angèle, Roméo Elvis et Loïc Nottet. Le DJ a remporté le prix de cette catégorie avec le tube "Walking to the jungle".

En janvier 2019, Kid Noize opérait un retour fracassant avec la sortie de son nouvel album "The Man with the Monkey Face" signé chez Universal. Depuis, son single "Walking to the Jungle" s’est hissé au top des airplays ! Kid Noize est devenu le DJ belge le plus diffusé en radio depuis le début de cette année. Kid Noize vient de sortir une bande dessinée signée aux Éditions Dupuis.