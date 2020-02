DMA 2020 : EnjoyPhoenix remet l’award ‘Dance & Electro’ à Henri PFR

ors de cette édition 2020 des DMA, la youtubeuse EnjoyPhoenix était conviée de remettre l’award ‘Dance & Electro’ au meilleur artiste de cette catégorie. La YouTubeuse et influence française Marie Lopez, plus connue sous le pseudo EnjoyPhoenix était invitée pour remettre un des 15 awards de la soirée. Elle avait la tâche de remettre le prix ‘Dance & Electro’ où étaient nommés, Todiefor, Loyd, Liho et Henri PFR. C’est son compagnon, Henri PFR, qui a finalement remporté l’award de cette catégorie. Il a donc reçu le trophée tant convoité des mains de sa compagne. C’est le septième award que remporte le jeune dj bruxellois. Depuis 5 ans, Henri PFR a réussi à se faire un place dans le monde musical belge. Cette année, il concourrait également dans les catégories “Clip vidéo” et “Auteur-compositeur”, qui figurent parmi les votes des professionnels de l’industrie musicale. L'artiste a également reçu un disque d'or pour pour féliciter son travail !

Henri PFR s’est fait connaître en mettant en ligne sa première mixtape "Summer Memories" sur sa chaîne Youtube "La belle Musique". Avec plus de 70 millions de vues, celle-ci a attiré l’attention du fameux label Armada d’Armin Van Buuren, avec qui il signe ses deux premiers singles dont "Tarida". Le DJ s’est rapidement révélé comme un faiseur de mélodies puissantes.Il a collabor” avec le producteur allemand Robin Schulz pour qui il remixe son titre "Sugar". Ils produiront ensemble "Wave Goodbye" un morceau unique présent sur le dernier album Robin Schulz. Henri sortira ensuite sur le prestigieux label Sony Music : "One People", "Home" et en octobre 2016 "Until The End" qui le propulse en tête des charts pendant plusieurs mois. La version acoustique d’ "Until The End" démontre la qualité musicale du titre, dont la mélodie s’avère lumineuse et envoûtante. Cette année, c’est avec les singles "Easy" et "Going On" qu’Henri PFR nous embarque dans son aventure musicale.