DMA 2020 : Claire Laffut et Yseult envoient des "nudes"

Claire Laffut et Yseult - 'Nudes' - DMA 2020 - 19/02/2020 La chanteuse, tatoueuse, femme d’affaire Claire Laffut et l’auteure-compositrice-interprète ex-finaliste de “Nouvelle Star” en France Yseult se sont associée sur le titre “Nudes” durant l’été dernier. Une bombe musicale alliant chaleur et sexytude, qui est rapidement devenu un tube en squattant les ondes radiophoniques et les playlists. Sur la scène des DMA, les deux artistes et amies ont livré une performance incroyable en compagnie de figurants sur leur ode à l’acceptation de soi. La chaleur est montée d’un cran au sein du studio 40 ! Claire Laffut était notamment nommée aux sein des catégories “artiste solo féminine” et “chanson française”.