DMA 2019 : Les nommés dans la catégorie "artiste solo masculin"

Au sein de la catégorie " artiste solo masculin ", on retrouve quatre grands artistes belges qui ont fait l’actualité musicale de cette dernière année : Arno , Baloji , Mustii et Roméo Elvis .

Nommé dans les catégories "Album", " Artiste solo masculin " et "Rock & Alternatif", Arno fête son 70ème anniversaire cette année. Pour l’occasion, il sort son 21ème album intitulé " Santeboutique ". Dans ce nouvel album, l’icône made in Belgium observe le monde dans son univers bien à lui. Sera-t’il élu artiste solo masculin de l’année ? Vous pouvez voter pour Arno dans 3 catégories différentes.

Baloji est nommé dans deux catégories "artiste solo masculin" et "concert". A 15 ans, il se lance dans le rap et co-fonde le groupe Starflam. Il arrête la musique durant plusieurs années avant de revenir en 2008 en solo. Aujourd’hui, Baloji en est à son troisième album, "137 Avenue Kaniama", voyage au travers des styles qu’il affectionne et ne cesse d’explorer, entre musique traditionnelle africaine et musique afro-américaine. Déjà reparti avec l'Award du meilleur concert l'année passée, Baloji remportera-t'il celui de l'artiste solo masculin ? Vous pouvez voter pour lui ici.