DMA 2019 : Les nommées dans la catégorie "artiste solo féminine"

Claire Laffut - Nudes ft. Yseult - DECIBELS MUSIC AWARDS - 12/12/2019 Stream & download : https://clairelaffut.lnk.to/nudes Follow Claire Laffut : http://instagram.com/clairelaffut - http://facebook.com/clairelaffut - http://twitter.com/clairelaffut Follow Yseult : https://instagram.com/yseult___ — https://facebook.com/yseultofficiel — http://twitter.com/yseultofficiel CLAIRE LAFFUT X YSEULT ""NUDES"" INCENDIE FILMS Directed by Jean-Charles Charavin Art direction : Bureau badass Producer : Antoine Olla DOP : Fabio Caldironi Casting Maxim Anselin, Gustavo Perreira, Tancrède du Peloux, Keita Massaran, Alizée Gaie, Carla Degoy, Deva, Eunice Kabe Kahozi, Huguette Jacquot, Tessa Overvoorde 1st AD: Jordan Clement Steadicam: Arthur Dilouya 1st AC: Alexander Stein Chief Electrician: Pierre-François Ducroq Assistant Electrician: Tau Barut Assistant Electrician: Jules Caldironi Make-up artist: Marie Koleda Art direction and stylism: Sarah Forst, Lucile Grémion Props: Laurie-Salomé Cubaynes Benzakin Assistants stylism: Solveig Gourmelen, Sarah Remy Production coordinator: Matthis Rouvière Production Director : Jeanne Quellier Production Assistant : Clément Stein Production Assistant: Louise Varnusson Set photographer: Bastien Rossi, Camille Poitevin Editing: Vincent Duluc VFX : Hugo Jean, Felix Pirritano Colorist : Eudes Quitellier Graphic designer: Gilles Invernizzi – Atelier Kalmos Incendie Films : Ian Hurtado, Jean-Charles Charavin, Antoine Olla, Jeanne Quellier. Manager Claire Laffut : Ivan Striga Special Thanks to Yael Haim @ Molitor Paris and the all, Benjamin Chevalier @ Win Win, MGallery, Yohann Malory, Emilie Butel, Greg Debure, Theresa Le, Clara Herault, Sylvain Taillet & Benjamin Chulvanij @ Barclay / Universal Music France, Tom Le Bourhis & Elsa Hassanaly @ Universal Music publishing France, Emmanuelle Dufour & Loïc Bony @ Believe, Magali Renner @ Adidas, Ludovic Ecrepont @ Diesel, IMG Models, Myrtille Attal, Charline Barber, Nicolas Bianchi, Alexandre Vie, Melting Pot agency, Make My Lemonade, Chantelle, Damowang, Louis Gabriel Nouch, Polette, Kitesy Martin Bijoux, Adidas, Iscream, Bonanza, Tammy x Benjamin, Rains, Coralie Marabelle, In gold we trust, Gamut, Polder, Mugler, Class mobile, Dickies, Miliana Perrier, Anna Cordier. Song written and composed by Claire Laffut, Yseult and Gaspard Murphy. Produced by Gaspard Murphy, mixed by Fred Deces and mastered by Adrien Pallot at Chab Mastering. (p) & (c) GUM under exclusive licence to Barclay, a subdivision from Universal Music France" Music video by Claire Laffut, Yseult performing Nudes. © 2019 GUM http://vevo.ly/pirqiE