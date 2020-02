Alice on the roof, Henri PFR, Lio, Claire Laffut et Yseult ,... ils seront tous présents lors des DMA 2020 !

Alice on the roof, Henri Pfr, Gulaan, Soran et Behind The Pines seront sur la scène des Décibels Music Awards 2020.

La 5ème cérémonie des DMA se déroulera ce mercredi 19 février sur La Deux. Quelles personnalités seront présentes ? Nous vous avions déjà annoncé Lio, Claire Laffut, Typh Barrow, Loïc Nottet, Lous & The Yakuza ainsi que Suarez.

Mais ce n'est pas tout !