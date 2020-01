Trafiquants d'âmes

Sophie a quitté son Guatemala natal en 1984 et depuis, elle vit avec sa maman adoptive en Belgique. Une histoire d’adoption réussie et assumée : Viviane n’a jamais rien caché à sa fille.

Et pour cause, Sophie, aujourd’hui, est persuadée de n’avoir jamais été mise à l’adoption mais d’avoir été vendue comme une simple marchandise, exportée à destination de la Belgique.

Avec Coline, nous allons découvrir la preuve vivante que certains enfants n’ont jamais été mis à l’adoption. Or, ils ont bel et bien été adoptés en toute sincérité par des familles belges.

La justice belge ouvre une enquête pour trafic d’êtres humains

Aujourd’hui, le Parquet fédéral a ouvert une enquête pour trafic d’êtres humains. Le dossier est délicat comme le sujet de l’adoption.

Les arguments des uns et des autres parlent toujours d’un geste humanitaire : " il fallait sauver ces enfants ". Nous sommes alors dans les années 80, l’adoption internationale s’apparente à du bricolage de bonnes volontés… Reste à savoir où, quand et pourquoi cela dérape et si les bonnes volontés ne deviennent pas la Loi du plus fort au détriment des plus faibles.

