Protection de la jeunesse : l'équation à mille inconnues

Pour la plupart ce sont en effet des enfants (parfois en bas âge) ou des adolescent(e)s qu’on entend protéger.

Soit parce que leur cadre familial brinquebale, et qu’ils y sont en danger : pour leur santé ou pour leur équilibre ; pour leur sécurité ou leur scolarité.

Soit parce que eux-mêmes ébranlent le cercle familial et SE mettent en danger… Comme ceux-là par exemple, que les éducateurs ou juges de la jeunesse croisent de plus en plus souvent, qui se sont petit à petit enfermés dans le monde virtuel proposé par leur écran, qui ne quittent plus leur chambre, ne se lavent plus, mangent à peine, n’émergent que pour tout casser parce que dans une ultime tentative pour les ramener à la vie réelle, et accessoirement à l’école, leur maman a osé couper la connexion wifi de la maison familiale…