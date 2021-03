"Joanna, Marie, Estelle et les autres": revoir le documentaire sur l’affaire Fourniret

Suite à la diffusion du téléfilm La Traque sur La Une, la RTBF vous propose de revoir le documentaire de Devoir d’enquête sur l’affaire Fourniret : Joanna, Marie, Estelle et les autres.

Ce dimanche 7 mars dernier, La Une a diffusé le téléfilm La Traque qui commence en 2003 pour retracer l’affaire Fourniret et les évènements atroces commis par le couple, du point de vue des enquêteurs. Afin de compléter cette reconstitution, la RTBF vous propose de revoir sur Auvio Joanna, Marie, Estelle et les autres, le documentaire de Devoir d’enquête sorti en 2018 suite aux nouveaux aveux de Michel Fourniret. Alors que l’homme de 75 ans purge une peine de prison à perpétuité pour les meurtres de sept jeunes filles, il reconnaît être aussi l’auteur des meurtres de Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domèce, une piste déjà révélée quelques années plus tôt par Nathalie Papleux et Philippe Lorsignol de Devoir d’enquête. Aujourd’hui, la même terrible question se pose donc encore : y a-t-il d’autres disparitions en relation avec le couple Fourniret en Belgique ?