"Femmes sous emprise" et "Justice sera faite" pour la rentrée de Devoir d'enquête

Femmes sous emprise

Valérie Leisten a été sauvagement tuée à Moresnet-Chapelle en août 2018 - © Tous droits réservés Lucie Brandt, la mère de Valérie Leisten, a été tuée en même temps que sa fille - © Tous droits réservés Emine Yagmur et sa mère ont été massacrées à Herstal en mars 2018. - © Tous droits réservés

C’est l’histoire d’Emine, Valérie, Fatma et Lucie…. Elles sont mortes sous les coups de leur compagnon ou beaux-fils. Leur " faute " c’était tout simplement d’être des femmes.

Elles se savaient en danger, avaient déposé plainte souvent. Et pourtant, elles sont mortes.

Aurait-on pu empêcher la mort de ces 4 femmes ? L’Etat belge, la Justice et la police portent-t-ils une part de responsabilité ?

Devoir d’enquête a rencontré les proches d’Emine, Valérie, Fatma et Lucie. Pour comprendre, nous avons aussi rencontré une autre femme, Clémentine, qui a jusqu’ici échappé à la mort. Courageusement, elle accepte de parler pour celles qui ne sont plus là et pour pousser les femmes victimes de violence à oser s’exprimer. Car en Belgique, l’an passé, une femme tous les 10 jours est morte sous les coups de son partenaire ou ancien partenaire.

Dans ce "Devoir d’enquête", nous avons voulu mettre le doigt sur les dysfonctionnements car, certains féminicides pourraient être évités si la Belgique s’en donnait davantage les moyens.

Un Devoir d’enquête d’Anne-Catherine Croufer et Bernadette Saint-Rémi, ce mercredi 25 septembre , dès 20h20 sur La Une