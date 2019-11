Un spin-off pour “Demain nous appartient” … ou pas ?

Extrait du 8/9 : y aura t-il un spin off de DNA, oui ou non ? - Extrait de Le 8/9 (229/251) -... Le chanteur Renan Luce pour son concert le 14 décembre au Cirque Royal. En mai dernier, le chanteur nous présentait dans le 8/9 son dernier album, inspiré de sa séparation. 11 titres qui évoquent beaucoup l'amour, comme dans Au début et On s'habitue à tout, les deux premiers extraits. Cet album, réalisé avec de nombreux musiciens, est un clin d'œil à la chanson française traditionnelle qu'ont pu incarner un Brel, un Bécaud ou un Aznavour. Le 14 décembre, Renan montera sur la scène du Cirque Royal avec le Sinfonia Pop Orchestra pour vous faire découvrir ce 4ème album et ses tubes dans des versions inédites ! En attendant, il nous propose ce matin un titre en guitare-voix.