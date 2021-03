Lorie Pester: Lucie fait son retour dans "Demain nous appartient" !

Lorie Pester l’avait annoncé il y’a quelques semaines : Elle fait son retour dans Demain nous appartient après deux ans d’absence !

La chanteuse qui fête ses 20 ans de carrière musicale (Sur un air latino, Ta meilleure amie,…), reconvertie en actrice depuis quelques années, incarne dans Demain nous appartient le personnage de Lucie Salducci, lieutenant de police de Sète. Elle avait cependant décidé il y a deux ans de quitter temporairement la série pour se concentrer sur d’autres projets et sur sa vie privée. En effet, après s’être battue contre l’endométriose pendant plusieurs années afin de devenir maman, elle a finalement donné naissance à une petite Nina en septembre dernier.

Après deux ans d’attente et une saison d’absence, Lorie Pester l’avait annoncé sur les réseaux sociaux : Lucie est de retour dans l’émission ! La comédienne a cependant précisé que ce retour est temporaire, car sa famille se trouve à Paris et qu’elle n’habite plus à Sète. Elle reste tout de même très attachée à Lucie et n’exclut la possibilité d’autres retours ponctuels ! Dans une vidéo postée sur le compte Instagram de Demain nous appartient, elle explique un peu plus les circonstances du départ et du retour de Lucie : "Après une enquête très difficile, Lucie a commencé une sorte de petit burnout, de dépression et elle a décidé de donner sa démission. Elle est partie, comme ça, du jour au lendemain [… ] Il va lui arriver plein de choses, et ce que je peux vous dire, c’est que vous allez retrouver une Lucie que vous n’avez jamais vue !"