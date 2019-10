Ingrid Chauvin : ses adorables moments de complicité avec son fils Tom

Moment complice entre mère et fils pour Ingrid Chauvin. Capture Instagram / @ingrid_chauvin_officiel

Plus

Ingrid Chauvin, qui fête ce jeudi 3 octobre son 46e anniversaire, est une maman connectée ! Habituée à se retrouver devant les caméras sur les plateaux de "Demain nous appartient" dont elle est la vedette depuis deux ans, une fois à la maison, c’est elle qui joue les réalisatrices.

Et sa star n’est autre que son fils Tom, 3 ans et demi ! Le tout se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux pour le plus grand bonheur de sa communauté de 311.000 abonnés qui n’en rate pas une miette.

Tom qui prend soin d’un petit oiseau blessé, en apprenti réalisateur, ou jouant du piano… Chaque instant est plus adorable que le précédent. "Il est magnifique ce petit bonhomme" ; "Il est trop mignon et il vous ressemble beaucoup votre adorable Tom !!" ; "Comme il est chouchou petit Tom !!! On aurait envie de le croquer" font partie des centaines de commentaires que l’on peut lire sous chaque photo. Ses abonnés en sont gaga !

Dans son quotidien…

Dans un entretien avec actu.fr, on apprend que Tom est "très curieux, très enjoué" et qu’"il n’arrête pas de parler."

"C’est un petit garçon très vivant. Moi qui suis plutôt réservée et timide, je ne peux qu’être bluffée par cette énergie. Quand on se balade, il dit bonjour à tout le monde. […] Son tout premier mot après Papa et Maman a été "dégoûtant" !" confie Ingrid Chauvin.

Pour les tournages de "Demain nous appartient", toute la petite famille s’est installée à Sète et la comédienne semble très attachée à sa bulle de bonheur qui lui permet de rentrer chaque soir auprès des siens.

"Je n’ai d’ailleurs plus du tout envie de revenir sur Paris ! […] D’autant que j’ai eu la chance de partir en famille. Mon mari travaille également sur la série (il réalise certains épisodes). Et puis, élever son enfant dans le Sud est très agréable pour lui. On a une chance inouïe !"

Pas de doute que la famille sera réunie pour fêter l’anniversaire de l’actrice comme il se doit… Et que l’on retrouvera les plus beaux clichés sur Instagram !

Ingrid Chauvin et sa famille de fiction, les Delcourt, vous donnent rendez-vous sur La Une tous les jours de la semaine à 16h55 et sur Auvio.