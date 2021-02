Ingrid Chauvin s’exprime pour la première fois par rapport à sa récente rupture

Ingrid Chauvin, une des actrices principales de la série Demain nous appartient (et quelques apparitions dans le spin-off Ici tout commence ) avait annoncé la nouvelle en novembre dernier via un post sur son compte Instagram : Elle se séparait de son (ex-)mari Thierry Peythieu , et père de Tom, leur fils de quatre ans, après dix ans de relation. Une annonce inattendue qui avait fait l’effet d’une bombe auprès des fans, car le couple était très médiatisé et posait régulièrement ensemble. Pourtant, l’actrice était depuis restée silencieuse par rapport à cet évènement.

Trois mois après l’annonce, Ingrid Chauvin s’est finalement confiée dans une interview accordée à TéléStar, où elle explique que cet épisode de sa vie est "troublant". Elle explique : "On dit qu’il n’y a pas de hasard, pour autant, vous imaginez bien que rien n’a pu être prémédité". Elle ne donnera pas de détails supplémentaires sur leur rupture, et nous ne savons pas si les ex-conjoints sont restés en bons termes. Elle explique cependant rester positive : "Je pars du principe qu’on tire toujours quelque chose de positif de nos épreuves. Je reste debout, je souris à la vie, c’est ma force. Dans mes moments de fragilité, je me tourne vers la lumière qui m’attire plus que tout le reste. D’ailleurs, je me suis mise au dessin".

En effet, l’actrice de 47 ans poste depuis quelques semaines certaines de ses œuvres sur son compte Instagram :