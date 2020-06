"Demain VOUS appartient" : le podcast qui donne la parole aux fans de DNA

"C’est une série qui n’est pas vulgaire. C’est la vie de tous les jours, ce qui se passe dans les familles, et je trouve ça génial. […] Il y a de l’amour, du suspense. Et y’a pas de violence, donc c’est bien pour les enfants."

Noëlla, 45 ans, maman de deux enfants, habite Anderlues. Mère au foyer, elle s'occupe avec amour de sa famille et de ses animaux.

Noëlla , 45 ans, maman de deux enfants, habite Anderlues. Mère au foyer, elle s’occupe avec amour de sa famille et de ses animaux.

"Cela fait 672 épisodes. J’ai passé plus de 300 Heures à regarder DNA"

Marisa, bientôt à la retraite, habite Romsée et est une grande fan de foot. Elle est aussi une super Nona.

Marisa , bientôt à la retraite, habite Romsée et est une grande fan de foot. Elle est aussi une super Nona.

Christelle , 48 ans, habite Bruyelle avec ses deux filles, Faustine et Fantine, et son mari Bruno. Demain nous appartient réunit toute la famille et permet d’aborder des sujets "tabous".