"Demain nous appartient" s’arrête : les fans de la série réagissent

Le feuilleton "Demain nous appartient" prend une pause dans le cadre des mesures de confinement à cause l’épidémie mondiale. Vos nombreuses réactions ont été entendues suite à cette triste nouvelle.

Impactées par la crise sanitaire mondiale, les séries ont interrompu leurs tournages jusqu’à nouvel ordre. Afin de ne pas laisser les fans de la série en plein suspense, la production de "Demain nous appartient" profite de la fin d’une intrigue pour clôturer la diffusion.

Vous avez pu dire au revoir à la série le jeudi 19 mars à 17h50 avec un dernier épisode.

Nombreux sont celles et ceux qui ont réagi à cette décision. Voici les témoignages par téléphone de Noella, 45 an, Ena 27 ans, Frédéric 48 ans, Marisa bientôt à la retraite et Christelle, 48 ans.