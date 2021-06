"Demain nous appartient": Linda Hardy quitte la série et remercie ses fans sur Instagram

Elle y incarne Clémentine Doucet , une professeure de sport remplaçante au lycée Paul-Valéry, dans lequel elle a entretenu une histoire avec l’élève Maxime Delcourt , interprété par Clément Remiens ( personnage principal du spin-off Ici tout commence ). Son arrivée à Sète avait été plutôt bien reçue par les fans de la série, mais l’histoire du personnage semble arriver à sa fin et l’ex-Miss France a récemment confirmé son départ de la série , sur un choix des scénaristes . Une décision surprenante en apparence, mais que l’actrice vit avec une grande sérénité : "Je conçois parfaitement qu’il est important d’apporter du renouveau à la série. J’ai adoré participer à cette incroyable aventure. Mon départ fait partie de l’évolution du feuilleton, et je le respecte tout à fait. Il n’y a eu aucun problème. Il faut avoir du recul sur les événements, sans prendre les choses de manière personnelle.", a-t-elle confié à nos confrères de Sud Info. En effet, tout va se compliquer pour son personnage dans les prochains épisodes , puisqu’elle va découvrir que Sacha, l’homme qu’elle aime, mène une double vie depuis plusieurs mois. " La situation va dégénérer. ", avoue-t-elle.

Suite à cette annonce, une rumeur était née à propos de l’apparition du personnage de Clémentine Doucet dans Ici tout commence, le spin-off de Demain nous appartient avec Clément Remiens. L’actrice a fermement démenti cette rumeur : " Cela n’a même pas été envisagé. A partir du moment où on se sépare d’un personnage, ce n’est pas pour le mettre dans une autre série. Je ne vois donc pas l’intérêt. Et puis, ils ont une belle équipe qui tourne bien, avec déjà pas mal d’acteurs et un casting assez jeune. Ce sont deux univers totalement différents.", apprend-on dans les lignes de Sud Info.