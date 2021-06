"Demain nous appartient": Catherine Jacob et d’autres guests rejoignent le casting !

Dans les lignes de nos confrères de Sud Info, nous pouvons en apprendre un peu plus sur le rôle de Catherine Jacob : "J’incarne Brigitte Daunier à l’écran, la femme de Francis Perrin, une femme assez timide et réservée, et même assez dépressive". L’actrice était déjà apparue aux côtés de Francis Perrin l’année passée dans un épisode de la saison 6 de Mongeville. Mais cette fois, il s’agit d’une série quotidienne, rythme de tournage auquel elle n’était pas forcément habituée. En effet, elle a déclaré lors de son passage dans l’émission On est en direct de Laurent Ruquier : "On n’a pas forcément de scénarios, même si on a une arche. C’est un exercice de souplesse intense, mais ça va être de bonnes journées." Elle explique également avoir commencé les tournages le 17 mai dernier, et que ceux-ci devraient l’occuper tout l’été. On a hâte de voir le résultat !

En attendant de voir débarquer les nouveaux guests dans la série, retrouvez Demain nous appartient tous les jours de la semaine sur La Une, ainsi que tous les épisodes disponibles en replay pendant une semaine sur Auvio !