Ce spin-off de "Demain nous appartient" en première TV sur La Une !

Avis aux fans de la série Demain nous appartient : vous avez aimé Maxime, Rose et Antoine. Vous allez les adorer dans Ici tout commence, le spin-off où se mêlent la rudesse de l’apprentissage et intrigues à vous rendre accro, et ça commence ce dimanche 1er novembre à 17h15 sur La Une !

On l’attend depuis des semaines, elle est enfin là ! La série dérivée de Demain nous appartient intitulée Ici tout commence, menée par Clément Rémiens, alias Maxime Delcourt, qui, après s’être découvert une passion et un talent pour la cuisine, tente sa chance d’intégrer une grande école hôtelière qui forme les plus grands chefs de la gastronomie.