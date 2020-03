YellowStraps et le conseil du jour : "Restez fidèle à vous-même"

Lors de leur passage à Décibels, Yvan et Alban Murenzi nous ont accordé une longue interview… l’occasion pour eux de revenir sur leur début, leurs envies, leur nouvel EP, leurs collaborations, etc.

Leur début dans la musique remonte au moment où ils ont réalisé leurs premières compositions en 2011. A l’époque, leur voisin n’est autre que Le Motel qui lui aussi commence très tôt à faire des sons… Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si en 2013, ils arrivent à trouver 24 heures dans leur agenda surbooké et respectif pour créer ensemble le titre "Pollen". Un titre qui est très vite sorti du lot et qui a trouvé son public grâce entre-autre à LeFtO, qui a invité le duo dans son émission radio hebdomadaire sur StuBru pour une session. Résultat, le début de carrière de YellowStraps démarre surtout dans le nord du pays.

Si certains se demandent d’où vient le nom du groupe, vous allez découvrir que parfois, un simple achat dans un magasin de musique peut être le début d’une belle histoire…

Je devais acheter une lanière pour ma guitare et elles étaient toutes pourries, au final j’en ai acheté une et par hasard mon frère acheté la même… Et à ce moment-là on cherchait un nom pour le groupe et on s’est dit pourquoi pas les lanières jaunes mais en français ce n’est pas terrible et donc c’est devenu YellowStraps.