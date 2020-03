Yellowstraps, la fusion de deux frères...

Originaires de Braine-l’Alleud, Yvan et Alban Murenzi alias "Yellowstraps" ont séduit la scène belge, d'abord en Flandre grâce à un coup de pouce de LeFtO, qui a invité le duo dans son émission radio hebdomadaire sur Studio Brussel pour une session.

Tout commence en 2013, le groupe de neo soul diffuse son premier morceau "Pollen" sur Youtube, un clip réalisé par François Dubois (L’Or du Commun, Roméo Elvis, Alpha Wann, etc.), le tout, créé en moins d’une journée.

Moins d'un an plus tard, Yellowstraps rafle son premier trophée, celui de l'"Artiste le plus prometteur " lors de la cérémonie des Red Bull Elektropedia Awards.

En 2015, Le Motel produit son premier album, "Mellow". Vient ensuite "Blame" , en avril 2018, qui connaît un succès rapide sur les plateformes.

Quelques mois plus tard, en 2019, Yellowstraps est invité à interpréter le morceau "Rose" dans les studios berlinois de Colors pour une session, et c'est la consécration ! La vidéo compte actuellement plus de 800.000 vues.

Yvan et Alban ont récemment signé sur Believe UK au Royaume-Uni et dans la foulée, ils nous ont offert la pépite "Goldress", leur tout nouvel album sorti en 2020.

