Warhola en toute intimité pour Décibels

Warhola c’est le projet solo d’Oliver Symons membre fondateur du groupe Bazart. Oliver a commencé à jouer et à jouer de la musique à l’âge de 8 ans, après avoir étudié le piano classique et l’écriture de chansons. Il a reçu son premier coup de projecteur national à 15 ans en tant que concurrent pour l’entrée belge au Concours Eurovision Junior 2008 de la chanson.

Depuis, rien n’est venu le distraire de sa passion pour la musique. Très vite, il devient LA sensation belge de la musique électro-pop.

2017 et 2018 seront marqués de nombreux concerts en salle (dont l’AB) et en festival comme à Rock Werchter. Cette année, cela fait cinq ans que Warhola a remporté le Humo’s Rock Rally (festival de musique). Il est donc grand temps pour un premier album à part entière… C’est chose faite avec Young Loving.

Un album de 10 titres avec une couleur de tons légers, clairs et sensuels, un univers doux et gracieux qui contient entre autres un joli trio. Après " Promise " le premier single, c’est entouré de Tessa Dixon et Glints que Warhola propose " Look at me " qui cartonne en radio.

Envie de découvrir Warhola et son nouvel album en toute intimité ? Alors connectez-vous sur Auvio ce dimanche dès 9h et/ou ce mercredi à 23h30 sur La Deux pour découvrir le concert intime que Warhola et ses invités vous ont préparé ! Sans oublier tous les contenus inédits à découvrir sur notre page Facebook ou notre compte Instagram…