Vous saviez que Warhola nous avait représenté à l'Eurovision Song Contest Junior ?

DECIBELS - Interview long format - Warhola (11/16) - 29/09/2019 Warhola est un projet solo du musicien belge Oliver Symons. Oliver a commencé à jouer et à jouer de la musique à l'âge de 8 ans, après avoir étudié le piano classique et l'écriture de chansons. Il a reçu son premier coup de projecteur national à 15 ans en tant que concurrent pour l'entrée belge au Concours Eurovision Junior 2008 de la chanson. Ayant gagné, Oliver a été fourni avec l'opportunité de partager sa chanson "Shut Up" à un public international suite à la compétition. Continuant à produire de la musique jusqu'au début de l'âge adulte, il se retrouve au centre de nombreux projets musicaux, y compris Noble Tea. En 2012, il a uni ses forces avec Mathieu Terryn (Chanteur), Simon Nyutten (Chant / Guitare), Daan Schepers (Bass) et Robbe Vekeman (Drums) pour former le groupe indie-rock Bazart. Avec plusieurs singles n°1 et concerts à guichets fermés aux Pays-Bas et en Belgique, le succès du projet Bazart lui a permis de se concentrer principalement sur la musique. Le projet Warhola était né. Ne manquez pas son showcase lors de sa venue dans Decibels, ce dimanche 29 septembre sur Auvio ou ce mercredi 2 octobre sur La Deux !