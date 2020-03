Un coup de pouce pour la musique belge...#PlayLocal

En cette période difficile, nos artistes belges pourraient avoir besoin de nous !

En effet, l'annulation de concerts, de festivals, le report des sorties et de promotions et la fermeture des magasins de disques affectent gravement l'industrie musicale.

Les ventes physiques de CD et de vinyles ont été réduites à presque zéro.

Pour soutenir nos artistes, le #PlayLocal a fait son apparition...

Le but ? Inviter tout le monde à écouter de la musique belge pour soutenir le secteur de la musique.

Une bonne occasion de redécouvrir certains artistes, mais aussi de découvrir les pépites de notre plat pays, en CD, vinyle, download ou streaming, toute aide est la bienvenue !

La musique rend heureux, alors, diffusez "Alors on danse", lâchez-vous sur "Pump up The Jam" et envoyez "Sensualité" à votre crush !

Faites tout ce que vous voulez, mais écoutez du belge, les artistes vous remercieront lorsque tout cela sera terminé. :)