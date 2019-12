The Subs enflamment la scène de l'AB pour Décibels !

Ce trio est une véritable bombe sur la scène électro ! Deux Gantois, Jeroen De Pessemier alias " Papillon " et Wiebe Loccufier alias " Tonic " ainsi que Luca Di Ferdinando ont un sens inné de la fête et un humour belgo-british très particulier ! Impossible donc de parler du groupe The Subs sans évoquer leurs prestations en live. Sur scène, c’est 2 DJs survoltés et un chanteur au micro/synthé qui " magnétise " et ne laisse personne indifférent.

"The Subs" étaient à l’Ancienne Belgique entourés de ses fans et de nombreux guests pour la dernière session Décibels.

Une prestation époustouflante !

Grosses basses et lightshows hypnotiques, The Subs nous en ont mis plein les yeux lors de ce showcase Décibels ! Accompagnés de DVTCH Norris, Glints et Yves Paquet, ils ont offert un moment incroyable au public présent…

Depuis plus de 10 ans, ils nous proposent un mélange typiquement belge, incroyablement surréaliste d’électro, de techno, de rave, de punk, de trance, et cela ne s’arrête pas là. Leur musique rappelle aussi l’électro de la fin des années 80 et du début des années 90, entre new wave et dance punk décomplexée.

Deux choses sont indiscutables : The Subs a marqué les esprits avec des titres comme "The Face Of the Planet", "Kiss My Trance" ou encore "The Pope of Dope"! Et si vous ne les connaissez pas (ce qui semble difficilement imaginable) c’est indéniablement sur scène qu’ils faut les découvrir !