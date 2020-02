Suarez en cavale débarque à Décibels

Quatre mois après avoir sorti le tube radio " Dix Ans " et une tournée club complète, Suarez revient avec Cavale !

Des sons de batterie et des synthés 80’s habillent un titre terriblement efficace. Le single est accompagné d’un clip habilement réalisé où tous les codes des années 80 sont subtilement distillés pour illustrer une cavale d’adolescents. Les fans de la série Strangers Things ou de E.T. pour les plus nostalgiques auront appréciés!

Après le Reflektor, le Manège, le Delta ou encore la ferme du Biéreau, Suarez lance la première date bruxelloise de sa tournée, à l’Ancienne Belgique, le 3 décembre prochain. Mais avant cela, le groupe vous donne rendez-vous pour un moment inédit ce jeudi 12 mars lors de la prochaine session d'enregistrement de Décibels!

INSCRIVEZ-VOUS!!!