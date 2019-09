Skip the use revient et vous donne rendez-vous dans Décibels!

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, ils viennent même d'annoncer un nouvel album et une tournée automnale! Une tournée intitulée "Past & Future" et qui sera l'occasion pour les Lillois de revisiter leurs tubes d'antan et de présenter la nouvelle version de Skip the Use. Parmi les dates annoncées, un concert est annoncé chez nous le 8 décembre à l'AB! Et pour les impatients, Skip the use vous donne rendez-vous ce mardi 10 septembre dans un lieu encore tenu secret pour l'enregistrement d'un Décibels... au menu : un showcase exclusif et inédit!

Fer de lance du rock français début des années 2010... ils s'étaient fait plus rare les dernières années. Séparation ou éloignement, quoiqu'il en soit après 3 années d'absence les français de Skip the use sont de retour!

Past & Future

Le nouvel et incandescent album de Skip The Use est là. Ce n’est ni un remix, ni une reformation, ni une dernière chance. Non. C’est une amitié consolidée, une envie brûlante d’en découdre avec les clichés et les certitudes, surtout, le besoin d’édifier une passerelle temporelle entre hier et demain, pour mieux fédérer les cœurs et rapprocher les générations, les âmes et les corps.

L’identité de Skip The Use, faite depuis toujours d’éclectisme, de passion, d’indépendance forcenée et de brassage sans frontière semble s’être encore renforcée. Rock, métal, punk, pop, trap, hip hop, électro, on comprend rapidement que le groupe nordiste préfère, aux restrictions idiotes, la liberté sans filet.