Quand un poignet " cassé " devient finalement une bonne nouvelle pour les fans d'Odezenne !

"Au Baccara", 4ème album studio d’Odezenne sorti il y a un an, a été enregistré à Konk, le prestigieux studio des Kinks à Londres. S’en sont suivi plus de vingt millions d’écoutes et des concerts partout complets dont trois passages à Paris. Mais le poignet cassé d’un "batteur abîmé" met en pause la tournée et donne l’élan de produire un nouveau disque. "Pouchkine" est tout sauf une collection de faces B. Alix, Jacques et Mattia ont affiné en quelques mois un album concis, cinq titres parmi les plus réussis de leur discographie.

Grâce à une maîtrise fraîchement éprouvée aux studios Juno/Konk, le son d’Odezenne n’a jamais été aussi limpide, compact et riche à la fois. L’art de faire cohabiter armada électronique et mélodies naïves. Odezenne compose, écrit, réalise, et participe au mix de ses disques, avec Bertrand Fresel à la console, fidèle depuis l’aventure berlinoise de "Dolziger Str. 2". Un travail sonore qui s’attache à confier le premier rôle à des textes symbiotiques, d’une grande beauté.

Pour leur Live Décibels, Odezenne offre au public 3 extraits de cet EP… Dans Bleu Fuchsia, Jacques croque - les pommes de - son passé de travailleur du marché de Rungis. On pense aux mains d’or de Lavilliers. Matin est une ode à l’amitié, cet amour sans envie d’en découdre. Avec Salope d’amour, on prône la tendresse pour les destins fêlés.

L’ensemble de l’EP semble nourri en filigrane de la vie de Pouchkine, poète russe aux mœurs sinueuses bien qu’au style rectiligne, qui périt par les armes pour laver son honneur d’époux bafoué. Un EP a écouté de toute urgence et un Live à regarder sans modération mais avec délectation !