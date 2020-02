Nouvelle session, nouveau lieu! Décibels part à la découverte du C12... en compagnie de Glauque!

Pour cette première session d'enregistrements de l'année, Décibels a posé ses valises dans un lieux inédit: le C12. Situé au bout de la Gare Centrale de Bruxelles, le C12 a pour ambition d’être un endroit sûr dédié à l’art et la musique. Et les premiers à fouler ce nouveau lieu c'est le groupe Glauque dès ce lundi 20h30...

Le C12 est une plateforme multidisciplinaire aux installations modulables, reconnue pour ses soirées clubs, concerts, expositions d’art, performances, défilés, évènements d’entreprises et workshops. En 2018, le C12 est né de la collaboration du collectif Bruxellois “Deep in House” de la Galerie Horta, dans le but de réinsuffler la vie à cet espace intemporel. Le C12 est actuellement vu comme un incontournable de la vie nocturne bruxelloise, ainsi jugé et voté #1 “Best Breakthrough” et #2 “Best Club” aux Redbull Elektropedia Awards, moins d’un an après avoir ouvert ses portes.