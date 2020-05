"Music Europe Day" : 30 artistes européens feront bouger votre samedi !

Le "Music Europe Day", C'est ce samedi 9 mai, de 14h à minuit !

l’Union Européenne et Europavox vous proposent un grand voyage musical pour cette journée de solidarité qui unit les Européens.

En direct, en différé, avec les moyens du bord et l’imagination en surchauffe, une trentaine d’artistes partageront avec vous, leur musique, leur optimisme, leurs espoirs et leur vision de l’Europe.

Une journée qui sera présentée par un invité spécial : Etienne Daho !

La Belgique, sera, quand à elle, représentée par par 2 groupes suggérés par Le Botanique : Glauque et Blu Samu.

Et Les Nuits Botanique seront, en quelque sorte, aussi mises à l'honneur puisque outre Glauque, qui se produira ce samedi 9 mai, Suzanne, sera aussi de la partie!

Cette programmation, conçue comme un grand voyage entre les villes

et les chansons, sera diffusée sur les réseaux sociaux, et en particulier sur la page FB d’Europavox (média et festivals) et sur la page FB du Botanique.