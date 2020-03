Lola Marsh : « Parfois, les chansons peuvent être un remède. »

Depuis leur rencontre en 2011, Lola marsh ( Yael Shoshana Coen et Gil Landau) n’a cessé d’évoluer musicalement ou encore dans leur relation. Ils se confient sur leurs inspirations, sur la tournée et sur leurs rencontres parfois improbables, au micro de Marie Frankinet.

Un an, c’est le temps qu’il a fallu au groupe pour créer "Someday Tomorrow Maybe", leur deuxième album paru en janvier 2020. Le travail a été plus simple que pour le premier, car tous deux savaient parfaitement où ils voulaient aller, c’est un album ‘fait maison’ qui fait voyager.

Le groupe a imaginé son album comme un film, d’ailleurs le titre "Someday Tomorrow Maybe", leur rappelle un titre de James Bond.

Les inspirations de Yael sont directement liées à ce titre d’album. La musicienne est une passionnée de musiques de film et de comédie musicale depuis son plus jeune âge.

L’album est comme un film où chaque chanson est une scène différente.

Chaque titre de cet album est donc une scène, une histoire, comme le titre " Hold on " qui raconte la relation entre Yael et Gil, une relation avec beaucoup de vécu où il a fallu "s’accrocher" malgré toutes les épreuves traversées ensemble.

Et c’est d’après les artistes, leur plus belle réussite.

