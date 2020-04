Lola Marsh a un message pour vous...

C’est depuis Tel-Aviv que Yaël et Gil du groupe Lola Marsh ont décidé de nous envoyer tout leur soutien !

En effet, en mars dernier, le groupe participait au live de Décibels et c’était un vrai moment suspendu, où il nous a transporté avec, entre autres, la cover du titre " Nights in white satin ".

Depuis leur domicile, Lola Marsh tenait à tous nous soutenir pendant cette période difficile et visiblement ils ont vraiment hâte de revoir notre plat pays, et nous aussi !

Nous avons hâte de revenir en Belgique, pour vous voir tous et jouer pour vous !

En attendant, on savoure cette petite vidéo, la cover des Moody blues et on se fait plein de " High five " du coude !