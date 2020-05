Loïc Nottet souffle un vent de folie sur Décibels

Dès ce lundi, Décibels s'installe dans un nouveau lieu, le See U à Bruxelles. Et pour l'inaugurer, l'émission a choisi l'un des artistes les plus talentueux de la nouvelle génération d'artistes belges... Loïc Nottet!

Ensuite, direction un des ateliers qui a pris ses quartiers au See U, le Lilith Gallery ... une boutique de vêtements deuxième main, vintage, atelier de couture. Bref, le lieu idéal pour Loïc se poser et répondre aux questions de Marie Frankinet. Un long entretien qui nous permet d'en savoir plus sur son nouvel album " Sillygomania " qui sort ce 29 mai, sur la manière dont il l'a conçu mais aussi sur lui...

Loïc Nottet invite Laura Tesoro sur la reprise de Lewis Capaldi "Someone you loved"

Le temps passe et il est l'heure de passer aux répétitions avant l'arrivée des quelques dizaines de chanceux qui vont pouvoir assister à sa prestation. Accompagné de deux musiciens, Loïc jouera 6 morceaux dont une cover "Someone you loved" de Lewis Capaldi pour laquelle il a décidé d'inviter Laura Tesoro. Une artiste avec qui il a de nombreux points communs puisqu'en plus d'avoir participé tous les deux à The Voice et ils nous ont également représenté à l'Eurovision. Mais ce ne sera pas la seule surprise que Loïc a réservé à Décibels et à son public... quand on vous disait qu'il avait soufflé un vent de folie sur le plateau.