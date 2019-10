Le 77 n'habite plus dans sa maison au numéro 77 à Laeken !

Le passage du 77 dans Décibels est l’occasion d’en savoir un peu plus sur le groupe, leur rencontre, leur dernier album " Ultim " et d’où vient ce fameux terme " Bawler " ?

Avec le 77, on ne s’arrête jamais de créer

Si " Ultim ", leur dernier album n’est pas la fin du 77, cet album marquera quand même la fin de leur cohabitation. " Ultim " sera le dernier album à avoir été créé dans la cave du numéro 77.

Premier scoop : ils n’habitent plus tous dans la même maison ! Après avoir partagé le même logement au numéro 77 quelque part à Laeken, aujourd’hui, ils ont presque chacun leur chez-soi. Mais rassurez-vous, une chambre d’amis est toujours libre pour s’accueillir les uns chez les autres.

Leur histoire et leur rencontre datent d’il y a plusieurs années. Amis d’école, de scout, ou d’étude leur amitié s’est très naturellement prolongée dans le domaine musical.

Quand tu aimes quelqu’un, tu donnes sans vraiment vouloir recevoir

La famille, l’amour, l’entraide, le respect de l’autre sont des valeurs qu’ils affectionnent particulièrement et qu’on retrouve dans les titres de leur album.

Cette rencontre nous permet aussi de savoir quelles dates/scènes les ont le plus marqués, quels sont leurs prochains objectifs, et si vous voulez savoir d’où vient le terme " Bawler ", on vous conseille de regarder l’interview car c’est une longue histoire ! (début 4’25’’)