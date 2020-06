L'univers de Blanche à découvrir dans Décibels…

C’est au See U de Bruxelles que Blanche, Ellie Delvaux, a offert un live unique à Décibels !

L’histoire commence en 2016 durant la 5e saison de The Voice Belgique, où elle interprète le titre "Daydreamer" de la chanteuse Adèle. Elle convainc alors les coachs Stanislas et Cats on trees de se retourner.

Ce n’est que le début d’une belle carrière pour Ellie : Pierre Dumoulin, leader du groupe Roscoe, la repère et lui compose un titre, "City Lights".

Ellie choisit alors son troisième prénom, Blanche, comme nom de scène.

Son talent est de suite mis à l’honneur et la RTBF décide de proposer sa chanson pour représenter la Belgique au Concours Eurovision de la chanson en 2017 à Kiev.

Blanche épate tout le monde en se classant en quatrième position lors de la finale du concours le 13 mai 2017.

"City Lights", un titre phénomène qui récolte des millions de vues sur Youtube. Une voix inimitable récompensée par une pluie de récompenses : Disque d’or en Autriche, disque d’or en Suède, platine en Belgique, D6bels Music Awards, Mia’s flamands, European Border Breakers Award à l’Eurosonic de Groningen.

Un an plus tard, la chanteuse affirme son talent, le single "Wrong Turn" voit le jour. Un titre puissant et moderne qui précède les titres "Moment" et "Soon".

Une voix qui séduit même la famille royale ! Le 25 octobre 2019, Blanche a eu l’honneur d’interpréter deux de ses titres lors de la cérémonie d’anniversaire des 18 ans de la princesse Elisabeth.

En mai 2020 et après trois années de préparation, la jeune belge nous invite à entrer dans son univers et nous dévoile, Empire, son premier album et pour débuter le voyage, la chanteuse propose une introduction avec le single "Empire" ou encore "Fences".

Blanche nous dévoile durant 45 minutes son univers indie-pop. Au milieu de la douceur, des titres plus rythmés. L’artiste pose sa voix sur de multiples sonorités, de la pop à l’électro en passant par des sons plus acoustiques.

Une artiste à découvrir du 08/06 au 12/06 dans la Quotidienne vers 20h25 et le dimanche 14/06 pour le Live exclusif vers 22h10 sur la Deux.

