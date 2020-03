L'EP "Glauque" est sorti !

L'EP "Glauque" du groupe namurois est sorti ! Un EP de 6 titres dont "Plane" et "ID8" que vous aviez pu découvrir lors de leur passage chez Décibels et également lors de leur victoire aux DMA's, où Glauque avait remporté le prix de "La révélation de l'année". Avec son nouveau titre " Vivre ", Glauque nous balance en pleine face son hymne à la vie. Un morceau aussi fort que son message et par lequel nous sommes tous concernés ; comment vivre une vie qui nous a été imposée, que l’on n'a pas demandée ? Le titre laisse à chacun sa libre interprétation, car "on est tous voués à vivre". Le groupe à même tenu à rajouter un petit "plus" à la sortie de cet EP, un filtre instagram "Glauque" est disponible ici et à partager avec le #glauquefiltre ! Amusez-vous ! Ils seront également à applaudir chez nous, le 18/07 aux Francofolies de Spa et le 6/10 aux Nuits Botanique.