"Je reste à la maison" : Un festival depuis votre canapé...

Face à la situation actuelle, un collectif à décidé de mobiliser des groupes/artistes pour nous permettre de garder le moral avec le festival " Je reste à la maison " !

En effet, plusieurs festivals de musique qui devaient se tenir au printemps ont tous annoncé leur report ou annulation. Dans ces conditions, des professionnels de l'industrie musicale ont décidé de lancer un festival sur internet !

Du 1er au 7 avril en direct sur Facebook, les musiciens partagerons avec vous des concerts depuis chez eux pour que nous continuons de chanter et danser ensemble.

Le but de ce collectif est d'avant tout, soutenir le milieu musical et permettre aux artistes et au public de continuer à se rencontrer même à distance en attendant de pouvoir réintégrer les salles de concerts et les festivals.

Le festival commence donc aujourd'hui sur Facebook, foncez ici pour profiter des concerts de Oxmo Puccino, Hugo Barriol, Isaac Delusion, Julien Granel, etc,... depuis votre canapé !