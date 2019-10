Frissons garantis quand Martha Da'ro reprend Stromae

A l’occasion de sa venue dans Décibels, Martha Da’ro nous a livré une version très personnelle de " Formidable ".

On garde tous en mémoire le clip de Stromae qui avait fait un tollé sur le web. Faussement ivre, l’artiste se baladait dans les rues de Bruxelles… Il s’est d’ailleurs confié dans un article des Inrocks sur comment lui est venue l’idée de ce clip : "J'ai eu l'idée de ce clip au moment de l'enregistrement, je me suis souvenu d'une scène, je marchais un jour dans les rues de Bruxelles et je me suis fait interpeller par un sans-abri qui m'a dit en gros ce qu'on entend dans la chanson : 'Tu te crois beau ?' Je n'ai jamais oublié ça et j'ai voulu le mettre en scène".

Résultat, le clip compte aujourd’hui plus de 235 millions de vues sur Youtube.

Pour Décibels, Martha n’a pas cherché à imiter le Maestro… cette une version très intime qu’elle a proposé au public présent. A découvrir sans attendre !