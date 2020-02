"Famous blue raincoat" par Glauque, frissons garantis.

Après une victoire plus que méritée comme "révélation de l'année 2020" aux DMA's, ce mercredi 19 février, et une performance live de "Plane" éblouissante,

Glauque à offert à Décibels une reprise exclusive du géant Leonard Cohen, accompagné de Jasper Mackelberg de Faces on TV. Cette chanson figurait sur le troisième album de Leonard Cohen "Songs Of Love And Hate", paru en 1971. Une chanson d’amour et de haine avec un texte très personnel puisqu'il est écrit comme une lettre à un ami... Moment suspendu et émotions assurées pour ce morceau revisité à la perfection.

Profitez de ce "Famous blue raincoat" version 2020 sans modération !