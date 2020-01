Encensé par les médias, ne manquez pas la venue du collectif Glauque dans Décibels !

Derrière Glauque, un groupe de 5 garçons namurois qui propose une musique inclassable et on adore ça ! Certains ont tenté l’exercice et nous parle d’électro, de rock avec un phrasé parfois emprunté au hip-hop… peu importe, l’important c’est que la musique de Glauque nous touche. La preuve, Glauque est nommé aux DMA dans la catégorie groupe...

Poétique qui prend aux tripes, les deux premiers titres du groupe font sensation. Les Inrocks parlent d’eux comme " le groupe que le monde entier attendait ", pour Konbini Glauque " secoue les codes de l’électro et du hip hop "… mais penchons-nous un peu sur qui se cache derrière ce nom…

Quand on les interroge sur le nom de groupe, ils font avant tout référence à la couleur plus qu’à la sensation même s’ils apprécient le double sens. Le glauque est un vert pâle, couleur de la mer… et ça tombe bien car avec leur musique, on ouvre un océan de possibilité.

Finaliste du concours Circuit, c’est en décembre 2018 que Lucas, Louis, Baptiste, Aadriejan et Aaron nous dévoilent leur premier titre " Robot " suivi 6 mois plus tard de " Plane ". Entre colère, état d’âme, désillusions, sentiments partagés… le mieux c’est de les écouter et surtout de vous inscrire pour les découvrir lors de leur session Décibels !