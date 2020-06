Des nouvelles de nos artistes...

Que s'est-il passé ces derniers jours chez les artistes décibels ?

Malgré cette période difficile pour le milieu de la musique, les artistes font preuve de beaucoup de créativité et nous annoncent même de bonnes nouvelles !

Le groupe SKIP THE USE, par exemple, était en direct sur Facebook ce 28 mai pour le "Show must go home", un concert en direct avec des invités comme le groupe Aaron.

Derrière "Show Must Go Home", 2 personalités Cedric Pollet président fondateur de show must go home et, Mat Bastard leader de Skip The Use. Depuis plusieurs années, show must go home développe le concept des concerts autrement " à la maison ". Aujourd’hui, ils décident de s’engager aux côtés du secours populaire qui traverse une crise historique.

Une tombola a donc été mise en place pour soutenir le secours populaire avec la possibilité de gagner un concert de skip the use dans son salon !

Le live du "show must go home" est à revoir ici !

Le 29 mai et après 3 ans de travail, Blanche annonçait la sortie de son album "Empire".

Au mois de février dernier, Blanche dévoilait le single “Empire”, un titre annonciateur d’un futur album portant le même nom. C’est avec “Fences” que la jeune artiste poursuivait la présentation de l’univers de son opus.

12 titres indie-pop portés par la voix si singulière de la jeune chanteuse.

Un premier album à découvrir sans attendre !

Le même jour, Alex Lucas nous annonçait sa venue à la 5ème édition du "Fly away festival", le festival pose une nouvelle fois ses valises à Gregolimano, sur la grande île d’Eubée en Grèce du 29/09/2020 au 3/10/2020. Le chanteur Cali et la chanteuse Irma sont également à l'affiche de ce festival ensoleillé.

Last but not least, Aloïse Sauvage nous a partagé, le 30 mai dernier, sa joie sur les réseaux sociaux. En effet, son clip "A l'horizontal" à atteint le million de vues !

Un succès mérité pour l'artiste aux multiples talents qui a sorti son album "Dévorantes" en février 2020.