Décibels vous invite au concert de Skip the use!

Après avoir enflammé la scène de l'AB lors de leur session de Décibels, Skip the use vous fixe rendez-vous ce 8 décembre pour un concert de feu! Et la bonne nouvelle c'est que nous avons des places pour vous!

Ils nous ont bluffés lors de leur passage dans l'émission et les privilégiés présents ne s'y sont pas trompés... ils ont assisté à un moment unique. Le groupe a clairement tout donné pour assurer le show. Mat Blastard n'a d'ailleurs pas hésité à se mêler au public pour créer une grande chorale improvisée.

Si vous étiez parmi le public et que vous souhaitez revivre cette expérience ou que justement vous n'avez pas eu la chance de vivre ce moment, répondez aux trois questions suivantes et tentez votre chance pour remporter vos places pour ce 8 décembre!

Et en attendant, rendez-vous ce mercredi soir à 22h40 sur La Deux ou quand vous voulez sur Auvio

pour découvrir le Décibels de Skip the use!