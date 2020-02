Décibels fait son grand retour avec le phénomène Glauque !

Nommé dans les catégories Groupe, Révélation et Auteur/Compositeur des Décibels Music Awards, le collectif Glauque nous offre une session magistrale au C12 à Bruxelles pour Décibels. Composé de Aaron Godefroid, Louis Lemage, Lucas Lemage, Baptiste Lo Manto et Aadriejan Montens, le groupe namurois s'est frayé un chemin assez rapidement sur la scène belge.

En 2018, ils remportent le second prix au "Concours circuit" au Botanique à Bruxelles. Un endroit important pour eux : "Le Botanique, c'était un rêve de jouer là, on a joué trois fois là-bas depuis ce jour où nous avons participé au Concours circuit".

Depuis, Glauque a bien évolué et compte d'autres endroits prestigieux à son palmarès : Ronquières, Brussel Summer Festival, Les Francofolies de Spa, Dour et encore beaucoup d'autres.

Plongés dans l'électronique, les états d'âmes poétiques de Glauque questionnent sans donner de réponses.

A bout de souffle, mots et sons s'entremêlent ; entre colère et amour, entre révolte et calme, entre interrogations et certitudes,

le groupe prend place là où le sale fait le beau.

Mots et sons s'entrechoquent dans une fulgurance synthétique.

Les passions s'enchaînent et se déchaînent.

Puis le silence...

Une fragile intimité nous replonge dans la tendresse presque rassurante de ceux qui cherchent à se convaincre.

Tandis que les "Inrocks" titrent : "Glauque est le groupe que le monde entier attendait", le collectif prend son succès naissant avec du recul et garde les pieds sur terre.

