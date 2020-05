Décibels débarque au See U !

Vous le savez, Décibels aime bouger et vous donner rendez-vous dans des lieux toujours plus fous! Cette fois, on vous emmène dans un espace de dingue... Bienvenue au See U !

Situé en plein cœur d’Ixelles, le See U est aujourd’hui la plus grande occupation temporaire de Belgique.

Il prend place sur un site de 45 000 m2, là on se situait précédemment l’ancienne caserne de gendarmerie Fritz Toussaint à Ixelles.

C’est un écosystème qui regroupe plus de 100 porteurs de projets qui animent le site au quotidien, issus du monde associatif, économique, culturel, universitaire ou encore éducatif. Parmi un objectif commun: la notion de développement durable. Au delà de cet objectif, l'idée est également de créer un lieu convivial avec une nouvelle offre d’équipements de proximité pour les habitants du quartier.

Un lieu très varié et haut en couleur qui a évidemment charmé le cœur de Décibels, qui a décidé d’y installer ses quartiers pour ses prochains lives .

C’est ainsi que vous pourrez retrouver : Alex Lucas, Loic Nottet, Blanche, Loyd, Aaron et Suarez, qui nous ont offert une prestation en live et en public dans ce cadre incroyable !