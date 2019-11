"Cet album Past & Future, c'est le plus personnel"

C’est après un break de 3 années que Mat Bastard et Yann Stefani reviennent avec un nouvel album : " Past & future ", album à travers lequel ils tracent véritablement un pont entre le passé et le futur. Ce projet n’a pu se réaliser que grâce à des échanges et des rencontres. 3 années pendant lesquelles chacun a fait son chemin… Mat a par exemple eu l’occasion de travailler dans le studio du Dr Dre aux Etats-Unis. Ce travail en studio lui a permis de tomber amoureux de toute la réalisation et la production, ce qui était plutôt le kif de Yann au départ. Bref, cette pause et ce nouvel album leur a permis de se dépasser en allant chercher toutes leurs influences, (métal, punk rock mais aussi hip hop).

Après un été bien chargé, Mat et Yann se confient dans cette interview sur leur plaisir qu’ils ont pris à être de nouveau ensemble, de rejouer leurs anciens morceaux et de tester des nouveaux.

Cette tournée d’été nous a permis de revoir le public… ça nous manquait on avait vraiment envie de ça et de nous donner une bonne énergie pour finir l’album

Cette rencontre est aussi l’occasion pour le groupe d’expliquer pourquoi ce titre " Past & future " pour ce nouvel album. La chance d’avoir 40 ans aujourd'hui c’est d’avoir connu aussi bien l’analogique que le digital, Nirvana que Post Malone, etc…

Cet album c’est le premier album qu’on réalise tous les deux de A à Z et donc c’est le plus personnel

Du coup leur méthode de travail a également un peu changé. Comme ils font tout à deux, le travail ne s’arrête que quand ils sont tous les deux satisfaits !

Pour en savoir encore plus ? Regardez Yann et Mat, deux hommes " heureux " au micro de Marie Frankinet.