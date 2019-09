Bonus: Odezenne offre "En L" en forme de rappel au public de Décibels

Odezenne - En L - Décibels - 18/09/2019 C'est détendu et en très grande forme qu' Odezenne est arrivé à Strokar Inside pour enregistrer leur Live Décibels. Conquis par le lieu atypique, les bordelais le seront très aussi par le public... Résultat à la fin de leur prestation, le groupe vu l'énergie du public a demandé à jouer un morceau supplémentaire, absolument pas prévu ni répété! Et comme l'équipe de production est aussi fan, elle n'a pas pu refuser et a tenté l'exercice de captation en live, sans répétition et sans filet! Ce titre, c'est En L...